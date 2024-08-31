МИД России призвал иностранные государства осудить обстрел Белгорода

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - МИД РФ выступил с осуждением обстрела Белгорода и Белгородского района 30 августа со стороны Украины, жертвами которого стали пять мирных жителей, еще 46 человек получили ранения.

Следственный комитет России по факту атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт).

"Нет никаких сомнений, что это была заранее спланированная и тщательно подготовленная террористическая акция устрашения", - говорится в распространенном в субботу заявлении российского МИД.

"Вновь призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления", - заявил МИД.

Как говорится в его заявлении, "специальная военная операция будет продолжена до достижения всех поставленных целей, включая денацификацию и демилитаризацию Украины".