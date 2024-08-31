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МЧС заявило об эвакуации 5 пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали людей, пострадавших во время жесткой посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии, сообщили "Интерфаксу" в центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС по республике.

"Пять человек эвакуированы на носилках", - сказал собеседник агентства.

Об эвакуации еще одного человека ранее сообщали в Росавиации - его планировал забрать вертолет Ка-32 (поисково-спасательное воздушное судно Росавиации).

Как уточнили в ЦУКС региона, самолет приземлился в месте, куда не смогли подъехать автомобили. Поэтому спасатели добирались к пострадавшим пешком приблизительного около одного километра.

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Ранее ГУ МЧС по республике сообщало, что самолет Ан-2 с 12 людьми на борту совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии. На его поиски с аэродрома ДОСААФ вылетел еще один самолет. Ан-2 обнаружили между селениями Майрамадаг и Кобан, к месту происшествия были направлены спасатели и вертолет Росавиации.

По предварительным данным ЕДДС Пригородного района, самолет сел с шестью людьми (трое из них - дети). Остальные восемь человек оказались парашютистами и успели выпрыгнуть из самолета до аварийной посадки.

Как утонили в ГУ МЧС по республике, Ан-2 совершал учебно-тренировочный полет. "На его борту находились 15 человек. Во время полета 8 парашютистов десантировались. (...) В результате жесткой посадки пострадали 7 человек, среди них 3 ребенка", - говорится в сообщении ведомства.

Во Владикавказском аэроклубе ДОСААФ России "Интерфаксу" сообщили, что причиной аварийной посадки самолета могла стать неблагоприятная погода или же отказ двигателя.

К выяснению обстоятельств жесткой посадки самолета подключились следователи и военная прокуратура Владикавказского гарнизона Южного военного округа.

Ан-2 Северная Осетия МЧС РФ
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