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Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки Ан-2 в Северной Осетии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - СК РФ возбудил дело по факту аварийной посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии, сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СКР.

"По факту аварийной посадки самолета Ан-2, принадлежащего Владикавказскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, при выполнении планового упражнения и выброски шести парашютистов в горной местности Пригородного района Северной Осетии Ан-2 произвел жесткую посадку. "На момент взлета на борту находилось 13 человек, из которых трое детей. В результате аварийной посадки трое взрослых и один несовершеннолетний получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказали в СКР.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике сообщила, что спасатели эвакуировали людей, пострадавших во время жесткой посадки самолета.

Ан-2 Северная Осетия СКР
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