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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Пилоты аварийно севшего в Северной Осетии Ан-2 находятся в тяжелом состоянии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пострадавших в результате жесткой посадке самолета Ан-2 в Пригородном районе Северной Осетии доставили в медучреждения республики, сообщила в субботу пресс-служба Минздрава региона.

"Четверо взрослых пострадавших госпитализированы в республиканскую клиническую больницу. Оба пилота самолета в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами, еще два пассажира с множественными ушибами и ссадинами мягких тканей. Сейчас врачи проводят дополнительные осмотры и обследования", - говорится в сообщении.

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Трое пострадавших детей доставлены в республиканскую детскую клиническую больницу. "Две девочки 2014 и 2016 года рождения с множественными ссадинами и ушибами мягких тканей. Их состояние расценено как средней степени тяжести, они остаются под наблюдением врачей. Мальчик 2013 года рождения с ушибом височной области в настоящий момент проходит осмотр врача-нейрохирурга", - сообщил телеграм-канал министерства.

Ранее МЧС сообщило, что Ан-2 с 12 людьми на борту совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии. Самолет обнаружили между селениями Майрамадаг и Кобан, к месту происшествия были направлены спасатели и вертолет Росавиации. По данным ведомства, всего на борту было 15 человек.

По факту аварийной посадки самолета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

Ан-2 Северная Осетия
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