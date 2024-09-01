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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Три села Белгородской области подверглись ударам со стороны ВСУ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что часть села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа из-за атаки дронов ВСУ осталась без света.

"Сразу три населенных пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атакам FPV-дронов. Есть обрывы на линии электропередачи - часть села временно остается без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ", - написал Гладков в своем телеграм-канале в воскресенье вечером.

Также он сообщил, что в селе Петровка Белгородского района вследствие атаки беспилотника поврежден социальный объект. Глава региона добавил, что в селе Тишанка Волоконовского района в результате прилетов боеприпасов произошел пожар в трех частных домовладениях.

Белгородская область
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