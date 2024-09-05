Путин отметил, что у него не было встречи с Дуровым в Баку

Путин был бы готов встретиться с Дуровым в Москве, если бы у того появилось такое желание

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не встречался в Баку с основателем Telegram Павлом Дуровым, а личный контакт с ним был много лет назад в ходе одной из встреч с представителями бизнеса.

"Я один раз встречался с господином Дуровым в Москве много лет назад. Он просто рассказывал о планах развития своего бизнеса. Я с бизнесом регулярно встречаюсь, и вот он был на одной из таких встреч. Это было уже не помню когда, много лет назад. С тех пор мы с ним не виделись, контактов никогда не поддерживали. Зачем нам встречаться в Баку, я не очень понимаю, я даже не знал, что он там находится. Понятия не имел об этом", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Глава государства отметил при этом, что в случае желания со стороны Дурова, он мог бы встретиться с ним в Москве, поскольку регулярно встречается с представителями крупного бизнеса.

"Мы не отгораживаемся от бизнеса, поэтому если бы у него было бы какое-то желание встретиться со мной, он мог бы встретиться со мной в Москве, но об этом я тоже ничего не знаю. И я исходил из того, что он-то и живет в Москве", - добавил президент.