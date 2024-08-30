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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Песков заявил, что Путин никогда не встречался с Дуровым

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин никогда не встречался с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, никаких договоренностей у Кремля с бизнесменом не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты просили Пескова прокомментировать публикации, что Дуров после отъезда из РФ в 2014 году около 50 раз приезжал в Россию, а также поинтересовались у Пескова, были ли у Дурова переговоры с Кремлем. На это Песков сказал: "Нет, никаких переговоров с Кремлем у Дурова не было, а то, что он посещал РФ, он – гражданин России, он свободно передвигается".

"Между Кремлем и Дуровым никаких договоренностей не было", - добавил пресс-секретарь президента.

На уточняющий вопрос, встречался ли Дуров с Путиным, Песков сказал: "Нет, насколько мне известно, никогда".

Дмитрий Песков Владимир Путин Павел Дуров
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