Явка на выборах губернатора Курской области превысила 52%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей на выборах губернатора Курской области к концу второго дня голосования составила 52,02%, свидетельствуют данные на сайте ЦИК РФ.

Избирательные участки в Курской области закрылись в 20:00 и снова откроются в 08:00 8 сентября, в последний день голосования.

На выборах губернатора Ставропольского края явка составила 36,74%, Волгоградской области - 42,48%, Липецкой области - 39,68%, Тульской области - 36,6%, Калининградской области - 23,31%.

Явка избирателей на выборах губернатора Кемеровской области - Кузбасса составила 54,61%, Оренбургской области - 41,68%, Самарской области - 40,29%, Астраханской области - 34,97%, Челябинской области - 24,26%, на выборах главы Республики Калмыкия - 45,9%, на выборах главы Республики Башкортостан - 51,85%.

На выборах губернатора Сахалинской области явка избирателей - 32,09%, Забайкальского края - 31,65%, Хабаровского края - 22,5%. Явка на выборах главы Республики Алтай составила 21,62%.

На выборах депутатов законодательного собрания Севастополя явка избирателей составила 43,62%, а на выборах депутатов Брянской областной думы - 37,95%.

В минувшую пятницу, 6 сентября, избирательные участки на выборах различного уровня открылись в 49 регионах. В субботу, 7 сентября, голосование на выборах началось еще в 13 субъектах. В воскресенье, 8 сентября, голосование будет проходить уже во всех 83 регионах, где предусмотрены выборы.

Всего пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний. Запланированы выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ, выборы депутатов Мосгордумы, а также довыборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам (в Республике Хакасия, Брянской и Ростовской областях).