Минобороны сообщило о трех сбитых дронах над двумя регионами

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили украинские беспилотники над Курской и Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Курской", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшую ночь над регионом было сбито несколько воздушных целей, в результате чего пострадали трое местных жителей, двое из них - дети.