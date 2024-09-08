Калиматов переизбран главой Ингушетии на второй срок

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Народного собрания Ингушетии практически единогласно переизбрали главой республики выдвинутого "Единой Россией" Махмуд-Али Калиматова, передает корреспондент "Интерфакса" с заседания.

На внеочередном заседании в воскресенье, посвященном вопросу избрания нового главы Ингушетии, в ходе тайного голосования за Калиматова проголосовали 25 депутатов.

Двое отдали голоса за члена партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутата Народного Собрания республики Алихана Арапханов.

Трое парламентариев поддержали кандидатуру представителя ЛДПР, председателя комитета парламента по государственному строительству и законодательству Ислама Гадиева.

На заседании присутствовали все 32 депутата.

Выступая со своей предвыборной программой, Калиматов отметил успехи, достигнутые регионом в различных направлениях за последние пять лет.

"Мы много раз с вами встречались, я докладывал о социально-экономической ситуации, вопросу финансовой дисциплины. На сегодняшний день у нас нет каких-либо долгов, республика полностью ушла от мер бюджетного принуждения. Все обязательства, которые взяли на себя мы претворили в жизнь. Для меня было важно вернуть доверие к республике. Надеюсь, нам этот удалось. Самое главное- доверие жителей республики, мы проводим с ними встречи, решаем озвученные проблемы", - сказал он.

Калиматов был назначен врио главы региона в июне 2019 года после отставки Юнус-Бека Евкурова, руководившего республикой в течение 12 лет. В сентябре 2019 года он был избран главой Ингушетии по итогам голосования депутатов.

Согласно Конституции республики, глава субъекта избирается сроком на пять лет парламентом.

26 июля "Единая Россия" предложила президенту РФ Владимиру Путину кандидатуру действующего главы Ингушетии для назначения на новый срок. Президент РФ в августе внес в парламент три кандидатуры для избрания на пост руководителя республики - Калиматова, Гадиева и Арапханова.