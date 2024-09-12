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Долговременную вакцину от гриппа разрабатывают в РФ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России (Санкт-Петербург) разрабатывает вакцину от гриппа, дающую долговременный иммунитет, сообщил "Интерфаксу" директор института Дмитрий Лиознов.

"У нас вакцина для интраназального применения. Фактически она направлена против вируса гриппа А, чтобы защитить нас и чтобы ее можно было вводить раз в несколько лет", - сказал он "Интерфаксу" в кулуарах проходящей в Новосибирске научно-практической конференции в честь 120-летия местной Городской инфекционной клинической больницы №1.

В качестве вектора в вакцине используется вирус гриппа А, уточнил Лиознов.

Он напомнил, что сейчас вакцина подбирается непосредственно к циркулирующему (актуальному) штамму гриппа.

При этом, как отметил эксперт, работы над "универсальной" вакциной от гриппа ведутся во многих странах мира, однако пока безуспешно.

"Последние клинические исследования были в Израиле, и они были неуспешными - уже вышли "в поле", стали вакцинировать людей и оказалось, что все-таки еще не работает (вакцина - ИФ)", - уточнил Лиознов.

Он пояснил, что перспективными являются мРНК-вакцины, однако есть сложности с доставкой вакцины, также необходимо изучить долгосрочные эффекты.

"Мы увидели краткосрочную безопасность, вроде более или менее, нужно изучить долгосрочную", - подытожил Лиознов.

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