В Запорожской области жертвами атак дронов стали два человека

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Запорожской области в результате атак дронов погибли и пострадали люди, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Сегодня в результате атаки на гражданские транспортные средства пострадал мирный житель села Тарасовка Пологовского района. При транспортировке в лечебное учреждение противник нанес повторную атаку БПЛА, 22-летний парень погиб", - написал он в Telegram.

В городе Васильевка, по его данным, БПЛА сбросил боеприпас, в результате один человек погиб, еще один получил осколочные ранения. В другом районе города ранения получили еще два человека, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.