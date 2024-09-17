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Песков расценил блокировку аккаунтов российских СМИ как дискредитацию самой Meta

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что блокировка аккаунтов российских СМИ на площадках Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) дискредитирует саму компанию и осложняют нормализацию отношений с ней.

На брифинге журналисты спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, как в Кремле оценивают действия Meta, которая заблокировала аккаунты ряда российских СМИ.

"Весьма и весьма негативно. Это откровенная дискредитация Meta. Meta этими действиями дискредитирует себя. И, конечно, подобные избирательные действия в отношении российских СМИ являются недопустимыми", - ответил он.

Песков еще раз подчеркнул, что в Кремле чрезвычайно негативно относятся к этому.

"Это, конечно, осложняет перспективы нормализации наших отношений с Meta", - добавил он.

Meta Дмитрий Песков Кремль
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