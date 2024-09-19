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В Минфине считают преждевременным называть новые сроки визита миссии МВФ

В ведомстве заявили, что готовы принять эту миссию

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова и позднее принять миссию Международного валютного фонда, которую он решил отложить, однако говорить о новых датах проведения консультаций в рамках IV статьи устава (сбор и обсуждение экономической и финансовой информации страны) пока рано, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина.

В РоссииМВФ решил отложить консультации с РФ в рамках IV статьи своего уставаЧитать подробнее

"МВФ проинформировал нас, что причиной откладывания миссии стала техническая неготовность фонда к проведению консультаций. Новые сроки проведения консультаций по статье IV предстоит определить, и на данном этапе преждевременно говорить о конкретных датах. Российская сторона готова принять миссию фонда во исполнение своих обязательств в рамках устава (статей соглашения) МВФ", - сообщили в министерстве.

Накануне фонд сообщил, что решил отложить проведение консультаций с Россией в рамках IV статьи, которые был намерен возобновить 16 сентября после более чем двухлетней паузы, на неопределенный срок. Такое решение было принято, чтобы собрать необходимые данные и провести анализ для более тщательных консультаций, заявил представитель фонда.

13 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина подтверждала планы регулятора участвовать в консультациях с МВФ в рамках IV статьи.

Некоторые страны Евросоюза критиковали решение руководства МВФ возобновить ежегодные консультации. Недовольство этим шагом выразили, в частности, Франция, Бельгия, Польша, ряд балтийских и североевропейских стран.

МВФ объяснял решение возобновить обсуждение с российскими властями экономической и финансовой информации тем, что регулярная оценка в рамках IV статьи является не опцией, а взаимным обязательством фонда и входящих в него стран, и проводится в интересах всех членов международной организации. Экономическая ситуация в регионе на данный момент достаточно стабильна, чтобы возобновить консультации, сочли в организации.

Дискуссии в режиме онлайн планировалось начать 16 сентября, а визит сотрудников в Россию для очных консультаций был запланирован на 1 октября.

В преддверии возобновления консультаций Россия впервые поменяла своего представителя в МВФ: на должность исполнительного директора вместо дуайена совета фонда Алексея Можина была выдвинута Ксения Юдаева, в прошлом первый зампред Центробанка.

Евросоюз МВФ Минфин Ксения Юдаева Эльвира Набиуллина Алексей Можин
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