Число аннулированных патентов на работу иностранцев в РФ выросло в три раза в 2024 г.

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В МВД России с начала года аннулировали свыше 43 тыс. выданных иностранным гражданам патентов для осуществления трудовой деятельности, что в три раза превышает показатель 2023 года, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"С начала 2024 года органами внутренних дел РФ аннулировано более 43 тысяч патентов, выданных иностранным гражданам, которые своевременно не подали уведомление об осуществлении трудовой деятельности. По сравнению с прошлым годом число аннулированных патентов выросло в три раза", - написала Волк в своем телеграм-канале в понедельник.

Представитель МВД напомнила, что в соответствии с законодательством иностранные граждане в течение двух месяцев со дня выдачи патента обязаны уведомить об осуществлении трудовой деятельности территориальный орган МВД, который выдал патент.

Это сообщение можно подать почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), а также в филиал ФГУП "ПВС" МВД России.

"Если уведомление не подано, это означает утрату иностранным работником законных оснований для нахождения и работы в России. Также это налагает обязанность выезда за пределы Российской Федерации, неисполнение которой является основанием для принудительной высылки из нашей страны", - подчеркнула представитель МВД.