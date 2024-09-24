Суд продлил арест экс-замминистра обороны Булгакова

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия на три месяца продлил арест бывшего заместителя министра обороны, генерала армии запаса Дмитрия Булгакова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Булгакова до 25 декабря 2024 года", - огласила постановление судья Елена Ленская.

На аналогичный срок арест продлен двоим другим фигурантам дела Булгакова - генеральному директору компании "Нева-Балт СПб" Герману Яковлеву и бывшему однокурснику генерала Геннадию Селезневу.

Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме. Как пояснил следователь, это необходимо для сохранения тайны следствия и безопасности участников процесса.

Защита просила суд отклонить ходатайство следователя и настаивала на возможности избрания фигурантам более мягкой меры пресечения.

Как ожидается, адвокаты обжалуют постановление суда.

Булгакову и другим фигурантам вменяется особо крупное мошенничество.

Как сообщалось, уголовное дело, по которому проходит Булгаков, связано с хищениями при реализации контракта на энергетическое обследование систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге в целях экономии электричества.

По версии следствия, речь идет о хищении 49 млн руб.

Никто из фигурантов не признает вину. Согласно позиции защиты Булгакова, вменяемая фигурантам сумма не может считаться похищенной, поскольку ее выплата предусмотрена контрактом и законодательством при выполнении условия экономии энергии, при этом сам срок подряда на выполнение работ пока не истек.

Булгаков занимал пост замминистра обороны с 2008 по сентябрь 2022 года, в 2016 году ему было присвоено звание Героя РФ.