Кремль позже сообщит, на какие страны будут распространяться меры ядерного сдерживания

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Список стран и альянсов, на которые будут распространяться меры ядерного сдерживания, станет известен позже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это будет сообщено после. Вы пытаетесь забегать вперед", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, войдут ли в соответствующий перечень в обновленных основах госполитики в области ядерного сдерживания новые члены НАТО и Украина.