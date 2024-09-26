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Кремль позже сообщит, на какие страны будут распространяться меры ядерного сдерживания

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Список стран и альянсов, на которые будут распространяться меры ядерного сдерживания, станет известен позже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это будет сообщено после. Вы пытаетесь забегать вперед", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, войдут ли в соответствующий перечень в обновленных основах госполитики в области ядерного сдерживания новые члены НАТО и Украина.

Дмитрий Песков
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