Вспыхнувший из-за падения дрона лесной пожар ликвидирован в Ростовской области

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные полностью потушили лесной пожар на территории Селивановского лесничества в Милютинском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"По состоянию на 20:30 в Милютинском районе ликвидирован лесной пожар, который возник вчера после падения БПЛА в Селивановском лесничестве", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, 29 сентября в результате падения БПЛА в Милютинском районе Ростовской области начался лесной пожар на площади 20 га. К 14:00 понедельника пожар удалось локализовать на 215 га.

На территории лесничества в Селивановском сельском поселении с 14:00 воскресенья введен режим ЧС.