АСВ продлило сроки расчетов с кредиторами III очереди Киви банка до 18 октября

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) продлило сроки расчетов с кредиторами третьей очереди Киви банка по 18 октября 2024 года, говорится в сообщении агентства.

В августе АСВ продлило сроки расчетов с кредиторами третьей очереди, включенными в реестр, до 1 октября. Также в рамках этих выплат планировалось провести расчеты с кредиторами третьей очереди, требования которых предъявлены после даты закрытия реестра в составе основного долга.

Агентство уже направило на удовлетворение требований кредиторов банка свыше 33,2 млрд рублей. Это превышает 90% задолженности перед всеми кредиторами, предъявившими свои требования. Таким образом, по состоянию на 1 октября расчеты с основной частью кредиторов банка завершены, отмечает АСВ.

Кроме того, агентство зарезервировало средства для выплат кредиторам-юрлицам из "недружественных" стран. Расчеты с ними проводятся в особом порядке, будут совершаться после получения от иностранных кредиторов запрошенной агентством информации.

Агентство продолжает получать новые требования кредиторов. При этом в ряде случаев оперативное перечисление им денежных средств невозможно, поскольку в них указаны неполные либо некорректные банковские реквизиты для перечисления. В связи с этим АСВ рекомендует кредиторам проверять направляемые сведения о рублевых счетах, открытых в российских либо иностранных банках.

ЦБ отозвал лицензию у Киви банка в феврале. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ.

Выплаты кредиторам Киви банка начались 12 июля. Имущества банка достаточно для удовлетворения требований всех его кредиторов в полном объеме, сообщало агентство.