Мост через Неман из Литвы в Калининградскую область "зубами дракона"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Литовские военные перекрыли фортификационными средствами мост через Неман на границе с Россией, планируется перекрыть и заминировать все мосты на этом участке, сообщил в сосцетях министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

"Перекрыли еще один мост через Неман в Калининградскую область. "Зубы дракона" дополнят сварными металлическими балками. Литовская армия сейчас их тестирует, оценивая, как они сдерживают тяжелую технику", - написал он.

"Укрепление продолжается по плану. Одни мосты будут укреплены, другие будут готовы к взрыву (только по указанию разведки). Физические укрепления (собираемые "ежи", "зубы дракона") являются только вспомогательными, они будут прикрыты огневой мощью", - подчеркнул Кащюнас.

Ранее Минобороны Литвы сообщило, что военные с помощью средств контрмобильности перекрыли мост в Панямуне Таурагского уезда, соединяющий Литву с Российской Федерацией. В ведомстве эти меры назвали важной частью оборонной концепции страны, благодаря им будет повышен сдерживающий потенциал государства, безопасность границ государства с Россией и Белоруссией.

Ранее Кащюнас говорил, что до конца 2024 года литовская армия получит от подрядчиков фортификационные средства на сумму более 4 млн евро для их установки на границе с Белоруссией и Россией.

Так называемая "Линия национальной обороны" Литвы является частью разрабатываемой Балтийской линии обороны, в создании которой также задействованы Литва и Эстония.