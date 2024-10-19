Поиски моряков с перевернувшегося на Сахалине судна приостановили из-за непогоды

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Поиски пропавших моряков с судна "Григорий Ловцов", перевернувшегося накануне в акватории порта Корсаков на юге Сахалина, в субботу приостановлены по метеоусловиям, сообщили "Интерфаксу" в региональном ГУ МЧС России.

"Операции по поиску моряков с грузового судна "Григорий Ловцов" в субботу приостановлена в связи с непогодой", - сообщили в пресс-службе.

18 октября днем при выходе из морского порта Корсаков на юге Сахалина судно "Григорий Ловцов", перевозившее щебень и песок, перевернулось из-за крена при перегрузке. Три человека были подняты из воды и доставлены в береговое медицинское учреждение. Неизвестна судьба четырех моряков.

В субботу губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале сообщил, что второй из трех моряков, попавших в больницу, выписан из больницы. "Состояние одного пациента остается стабильно тяжелым, он находится в реанимации", - написал он.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Грузопассажирское судно "Григорий Ловцов" построено в 2002 году в Японии и приписано к порту Корсакова.

Габариты судна: длина - 36,54 м, ширина - 9,40 м, высота борта - 3,42 м. Судно оснащено одним двигателем мощностью 735 кВт.