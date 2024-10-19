Число пострадавших при взрыве газа в доме в Кирсанове выросло до девяти

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Девять человек пострадали при взрыве бытового газа в жилом многоэтажном доме в Кирсанове Тамбовской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"(В результате взрыва) девять пострадавших, двое доставлены в областную больницу с диагнозом отравление угарным газом, ожог верхних дыхательных путей... Семеро пациентов были доставлены в Кирсановскую районную больницу. У одной пациентки после осмотра состояние признано удовлетворительным и стабильным, ее забрали родственники. Шесть пациентов остаются в терапевтическом отделении. Реакция на стрессовую ситуацию, состояние удовлетворительно стабильное", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших при взрыве газа в жилой многоэтажке.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в жилом многоэтажном доме Кирсанова около 5:00 субботы. По предварительным данным, три человека погибли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В городе введен режим ЧС.