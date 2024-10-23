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Сенаторы одобрили повышение акцизов на табак, алкоголь и сладкие напитки

Сенаторы одобрили повышение акцизов на табак, алкоголь и сладкие напитки
Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, который поднимает с 2025 г. выше ранее запланированного уровня акцизы на алкогольную продукцию, табачные изделия, меняет параметры применения акциза к сладким напиткам.

Законопроект (№727330-8) был внесен в парламент правительством 30 сентября, он входит в бюджетный пакет.

Алкоголь

Одобренный закон увеличивает акцизные ставки на этиловый спирт, спиртосодержащие изделия, алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 18%, а также на сидр, пуаре, медовуху и пиво, установленные на 2025 г., по сравнению с ранее запланированными уровнями.

Акциз на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию в 2025 г. составит 740 руб. за 1 литр безводного спирта, в 2026 г. - 770 руб., в 2027 г. - 801 руб. В 2024 г. ставка акциза составляет 643 руб. за 1 литр.

Акциз на алкогольную продукцию крепостью до 18 градусов (объемная доля этилового спирта до 18%) в 2025 г. будет определяться как отношение 148 руб. (в 2026 г. - 154 руб., в 2027 г. - 160 руб.) к объемной доле этилового спирта в ней в абсолютной сумме за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре.

Для алкогольной продукции крепостью свыше 18 градусов в 2025 г. акциз составит 740 руб. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, в 2026 г. - 770 руб., в 2027 г. - 801 руб.

Акциз на сидр, пуаре и медовуху в 2025 г. может вырасти до 30 руб. за 1 литр с 27 руб. в 2024 г., с 2026 года - до 31 руб., в 2027 г. - до 32 руб.

Акциз на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градусов в 2025 г. вырастет до 30 руб. за 1 литр с 27 руб. в 2024 г., в 2026 г. - до 31 рубля, в 2027 г. - до 32 руб. На пиво крепостью выше 8,6 градуса в 2025 г. акциз предложено установить в 56 руб. за 1 литр против 51 руб. в 2024 г., в 2026 г. - 58 руб., в 2027 г. - 60 руб.

Сигареты

Акциз на сигареты, папиросы в 2025 г. составит 2 945 руб. за 1 тыс. штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 тыс. руб. за 1 тыс. штук. В 2026 г. - 3 063 руб. за 1 тыс. штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 160 руб. за 1 тыс. штук. В 2027 г. - 3 186 руб. за 1 тыс. штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 326 руб. за 1 тыс. штук.

В 2024 г. акциз на сигареты и папиросы составляет 2 813 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 820 руб. за 1 тыс. штук.

С 2025 г. подакцизной продукцией будут признаны фармацевтическая субстанция этилового спирта, никотиновое сырье, бестабачная никотинсодержащая смесь для нагревания.

Изменение ставок акцизов на алкогольную продукцию позволит получить дополнительные доходы в бюджет в 2025-2027 гг. в размере порядка 180 млрд руб., увеличение ставок акцизов на сигареты и папиросы - порядка 30 млрд руб. ежегодно.

Сладкие напитки

Закон увеличивает с 1 января 2025 г. акциз на сладкие напитки с 7 руб. до 10 руб. за литр, а также расширяется перечень безалкогольных напитков, с которых может взиматься акциз.

Документ относит к сахаросодержащим напиткам обогащенную пищевую продукцию, то есть напитки, в которые добавлены дополнительные питательные вещества для улучшения их пищевой ценности. В контексте сахаросодержащих напитков это может означать добавление витаминов, минералов, аминокислот или других полезных компонентов (изотоники).

Кроме того, акциз будет взиматься с квасов с содержанием этилового спирта до 1,2% (квас).

Совет Федерации
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