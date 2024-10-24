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Президент России не помнит угроз Трампа нанести удар по Москве

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что не помнит разговора с Дональдом Трампом, где тот якобы угрожал нанести удар по Москве, и назвал подобные утверждения частью президентской кампании в США.

"Можно ли угрожать? Угрожать можно кому угодно, но России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает. Но я такого разговора с Трампом не припомню", - сказал он.

Он напомнил, что "сейчас очень острая фаза предвыборной борьбы в США". "И я предлагаю по серьезному к заявлениям подобного рода не относиться", - сказал Путин.

При этом он сказал, что обратил внимание на слова Трампа о его стремлении прекратить конфликт на Украине, и считает их искренними.

"То, о чем недавно говорил господин Трамп, то, что я слышал: он говорил о стремлении сделать все для того, чтобы закончить конфликт на Украине. Мне кажется, что он говорит это искренне. И заявления подобного рода, от кого бы они не исходили, мы, конечно, приветствуем", - сказал президент России.

Владимир Путин США Украина Дональд Трамп
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