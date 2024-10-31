Поиск

До трех человек возросло число жертв взрыва газа в Черкесске

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Три человека, по последним данным, стали жертвами вспышки паров газовоздушной смеси в многоквартирном доме в столице Карачаево-Черкесии Черкесске, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах республики в четверг.

"Спасатели достали из-под завалов тела (...). Таким образом, в результате взрыва погибли три человека", - сказал собеседник агентства.

Ранее в экстренных службах сообщали агентству о двух погибших.

У "Интерфакса" пока нет подтверждения этой информации из официальных источников.

В настоящее время разбор завалов на месте происшествия продолжается. Спасатели объявляют "режим тишины", чтобы услышать возможных пострадавших.

По данным МЧС, в результате происшествия пострадали девять человек.

Министр здравоохранения КЧР Динара Камурзаева заявила "Интерфаксу", что в больницу были доставлены четверо пострадавших при взрыве газа.

"После осмотра трое пострадавших были отпущены на амбулаторное лечение. Еще один пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение", - сказала Камурзаева.

Вспышка паров газовоздушной смеси в пятиэтажном доме в Черкесске произошла около 6:00 четверга. Были частично разрушены два верхних этажа пятиэтажки.

Возбуждено уголовное дело ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Черкесск Карачаево-Черкесия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на аренду жилья в России обновили исторические максимумы

КС постановил считать неустановленными сроки давности по искам прокуроров о конфискации

Военная операция на Украине

В результате массированного обстрела порта Бердянска ранены три человека

Возбуждено уголовное дело о взрыве газа в Черкесске

Возбуждено уголовное дело о взрыве газа в Черкесске

Саратовский аэропорт закрыли из-за угрозы атаки дронов

Российские военные сбили 21 дрон ВСУ над шестью регионами РФ и Черным морем

Газпром нашел покупателя на 22-этажную "малахитовую шкатулку" в Москве

Что произошло за день: среда, 30 октября

Минсельхоз ждет снижения цен на сливочное масло в магазинах за счет двух факторов

В SDN-List включены партнеры "НОВАТЭКа" по поставке оборудования на "Арктик СПГ 2"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });