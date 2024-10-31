До трех человек возросло число жертв взрыва газа в Черкесске

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Три человека, по последним данным, стали жертвами вспышки паров газовоздушной смеси в многоквартирном доме в столице Карачаево-Черкесии Черкесске, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах республики в четверг.

"Спасатели достали из-под завалов тела (...). Таким образом, в результате взрыва погибли три человека", - сказал собеседник агентства.

Ранее в экстренных службах сообщали агентству о двух погибших.

У "Интерфакса" пока нет подтверждения этой информации из официальных источников.

В настоящее время разбор завалов на месте происшествия продолжается. Спасатели объявляют "режим тишины", чтобы услышать возможных пострадавших.

По данным МЧС, в результате происшествия пострадали девять человек.

Министр здравоохранения КЧР Динара Камурзаева заявила "Интерфаксу", что в больницу были доставлены четверо пострадавших при взрыве газа.

"После осмотра трое пострадавших были отпущены на амбулаторное лечение. Еще один пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение", - сказала Камурзаева.

Вспышка паров газовоздушной смеси в пятиэтажном доме в Черкесске произошла около 6:00 четверга. Были частично разрушены два верхних этажа пятиэтажки.

Возбуждено уголовное дело ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).