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Один человек остается под завалами на месте взрыва газа в Черкесске

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Еще один человек находится под завалами на месте взрыва в многоквартирном доме в Черкесске, спасатели продолжают разбор обрушившихся конструкций, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Карачаево-Черкессии в четверг.

"По предварительным данным, под завалами остается один человек. Его состояние неизвестно", - сказал собеседник агентства.

Спасатели продолжают разбор завалов на месте обрушения перекрытий между четвертым и пятым этажами.

Взрыв в пятиэтажном доме в столице Карачаево-Черкесии произошел около 6:00 четверга, были частично разрушены два верхних этажа пятиэтажки.

В результате взрыва погибли четыре человека. По уточненным данным МЧС, пострадали еще четыре человека. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

Возбуждено уголовное дело ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Нарушение правил эксплуатации газового оборудования жильцами одной из квартир на пятом этаже рассматривается среди основных версий ЧП, сообщали "Интерфаксу" в экстренных службах.

Решением городской администрации в Черкесске объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Черкесск Карачаево-Черкесия МЧС РФ
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