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Медведев отметил, что россияне устали от "безобразного поведения" отдельных мигрантов

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо препятствовать организации замкнутых этнических анклавов в России, где создается благодатная почва для распространения экстремизма и терроризма, а также не допускать, чтоб мигрантов обрабатывали иностранные спецслужбы.

Решать проблемы миграции, отметил он, нужно на всех уровнях – от муниципального до федерального.

"Это настоятельный запрос общества. По данным ВЦИОМ, за так называемое ужесточение миграционной политики выступает 70% наших граждан. Люди устали от примеров безобразного поведения отдельных представителей мигрантских кругов, отдельных представителей мигрантов. Этому нужно положить конец", - сказал Медведев.

"Цель нашей работы – установить жесткий контроль за всеми миграционными процессами на территории России, здесь неплохо обратиться к опыту других стран, естественно, применимому в наших условиях, который показал свою эффективность и использовать, как принято говорить, лучшие международные практики", - сказал Медведев на совещании по государственной миграционной политике, видеозапись с которого была размещена на его странице во "ВКонтакте".

Он добавил: "Мы должны точно знать, кто и зачем к нам прибыл, где он работает и живет, готов ли интегрироваться в российское общество, должны препятствовать образованию замкнутых этнических анклавов, которые создают благодатную почву для распространения экстремизма и терроризма, не допускать, чтобы членов мигрантских общин в своих целях обрабатывали иностранные спецслужбы и просто международный терроризм".

Медведев отметил, что всем хорошо известно, чем это заканчивается.

Дмитрий Медведев
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