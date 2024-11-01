Роспотребнадзор заверил, что риски распространения оспы обезьян в РФ минимальны

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация с заболеванием оспы обезьян находится под постоянным контролем специалистов Роспотребнадзора, сообщили журналистам в службе в пятницу.

"В рамках федерального проекта "Санитарный щит" во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль с использованием АИС "Периметр". Специалисты в режиме реального времени анализируют ситуацию, выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, включая тех, кто прибывает из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Ситуация находится под постоянным контролем, риски распространения заболевания в России минимальны", - сказали в Роспотребнадзоре.

Зарегистрирована вакцина четвертого поколения для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций "ОртопоксВак", отметили в службе.

Кроме того, уточнили там, после объявления вспышки оспы обезьян чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера специалисты ведущих научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора были первыми, кто прибыл в Африку для помощи в борьбе с этим заболеванием.

Там сообщили, в текущем году, по данным Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, в 19 странах африканского региона отмечено свыше 48 тыс. случаев заражения оспой обезьян, из них 10,3 тыс. подтверждены лабораторно. Более 80% всех случаев заболевания по-прежнему отмечается в ДРК. За пределами Африки завозные случаи отмечены в Швеции, Таиланде, Германии, Индии и Великобритании.

"Роспотребнадзор напоминает, пребывая в зарубежных поездках, гражданам следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами. Также необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены. При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, необходимо следовать базовым профилактическим правилам - пользоваться маской и соблюдать гигиену рук" - сказали в Роспотребнадзоре.