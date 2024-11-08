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Вулкан Карымский на Камчатке вслед за Шивелучем выбросил столб пепла

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский на юге Камчатки в пятницу днем выбросил столб пепла на высоту до трех километров над уровнем моря, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива. На его пути населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

В РоссииПеплопад от извергающегося вулкана Шивелуч прошел в камчатских поселкахЧитать подробнее

Для Карымского установлен оранжевый код авиационной опасности.

Тем временем, на востоке полуострова продолжается извержение вулкана Шивелуч, которое началось в четверг вечером. В пятницу этот вулкан выбросил несколько столбов пепла высотой до 11 км над уровнем моря. В Усть-Камчатском округе, где расположен Шивелуч, введен режим повышенной готовности.

Карымский (высота - 1 536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.

Шивелуч Карымский Камчатский край МЧС РФ
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