Депутаты предложили уточнить срок переноса накоплений для долгосрочных сбережений

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил уточнить порядок перевода средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений.

Поправки внесены ко второму чтению законопроекта № 496225-8.

По действующему законодательству, гражданин может не позднее 1 декабря текущего года подать заявление о переводе средств пенсионных накоплений в НПФ в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений. Передумать и отказаться от перевода можно не позднее 31 декабря. Одобренный комитетом законопроект предлагает сдвинуть этот срок на месяц, т.е. подать заявление о переводе в НПФ до 31 декабря, а отказаться до 31 января.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 12 ноября.

Граждане получили возможность использовать средств пенсионных накоплений, учитываемых на пенсионном счете накопительной пенсии, для формирования долгосрочных сбережений с 1 января 2024 года.

По договору долгосрочных сбережений вкладчик обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а НПФ обязуется производить выплаты участнику при наступлении оснований для назначения таких выплат. Размер сберегательных взносов и периодичность их уплаты определяются договором долгосрочных сбережений.

Физические лица, заключившие с НПФ договор долгосрочных сбережений, имеют право на получение господдержки формирования долгосрочных сбережений в виде дополнительных стимулирующих взносов, размер которых не может составлять более 36 тысяч рублей в год.