Что произошло за день: пятница, 15 ноября

Разговор Путина и Шольца, протесты в Абхазии и РКН о сообщениях о якобы восстановившейся работе YouTube в РФ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел первый с декабря 2022 года телефонный разговор с Олафом Шольцом. Беседа прошла по инициативе германской стороны. Путин и Шольц обсудили Украину, и российский лидер отметил, что Москва открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом. При этом канцелярия Шольца заявляет, что он призвал РФ отвести войска с взятых под контроль территорий.

- Оппозиция в Абхазии в ходе новых протестов взяла под свой контроль здания парламента, кабинета министров и администрации президента республики. Манифестанты требуют отставки президента. Сам Аслан Бжания взял время на раздумья, а в оппозиции заявили о подготовке отзыва инвестсоглашения с Россией. При этом митингующие заявляют, что их действия не направлены против российско-абхазских отношений. Российский МИД рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Абхазию.

- OMV получила уведомление от "Газпрома" об остановке поставок российского газа в Австрию с утра субботы.

- Правительство РФ временно ограничило экспорт обогащенного урана в США. Решение принято в ответ на введенное США на 2024-2027 гг. ограничение, а с 2028 года – запрет на импорт российской урановой продукции.

- Мэр Самары ушла в отставку по собственному желанию. Временно обязанности будет исполнять первый заместитель мэра Самары Иван Носков.

- ВТБ повышает ставки по рублевым вкладам для всех клиентов. Максимальная ставка по ВТБ-вкладу составляет 24% годовых на 1 год.

- Татьяна Москалькова обратилась к Минобороны за разъяснением механизма демобилизации. По ее словам, призывная комиссия выносит решение об ошибочности мобилизации того или иного военнослужащего, оно доводится до командира воинской части, а у того нет механизма демобилизации.

- В РКН заявили, что не зафиксировали изменений в качестве работы YouTube в РФ. Дмитрий Песков отметил, что проблема замедления YouTube в России сейчас не является приоритетной, но напомнил, что президент РФ заявил, что рассмотрит ее.