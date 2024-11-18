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Обвинение запросило 12 лет лишения свободы для экс-адвоката журналиста Сафронова

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Удмуртии 28 ноября вынесет приговор обвиняемому в распространении фейков о ВС РФ бывшему президенту Адвокатской палаты республики Дмитрию Талантову, ранее защищавшему журналиста Ивана Сафронова, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в понедельник.

"Государственный обвинитель просил признать Талантова Д.Н. виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что защита просила вынести по делу оправдательный приговор.

Талантов был задержан в Удмуртии в июне 2022 года и доставлен в Москву. В тот же день Черемушкинский суд столицы по ходатайству следствия отправил его под арест.

Как сообщал СКР, в апреле 2022 года адвокат на своей странице в одной из социальных сетей под видом достоверных сообщений опубликовал заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции на Украине. Талантов не признавал вину.

Он обвиняется по п."д" ч.2 ст.207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное по мотивам политической ненависти).

Талантов был одним из адвокатов журналиста Сафронова, осужденного за госизмену.

Москва Удмуртия Дмитрий Талантов Иван Сафронов
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