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Госдума призвала правительство ввести единые подходы к трудовой миграции

Чиновников просят создать правила контролируемого пребывания иностранцев в России под ответственность работодателей

Госдума призвала правительство ввести единые подходы к трудовой миграции
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину по вопросу реализации системных мер противодействия незаконной миграции.

Депутаты напомнили, что в 2024 году разработали и приняли 13 федеральных законов в целях обеспечения разграничения нелегальной и легальной миграции, защиты законных прав и интересов граждан России, обеспечения общественной безопасности.

В обращении они предложили правительству "выработать единые критерии и подходы к регулированию трудовой миграции, установить четкие параметры количества и качества привлекаемых из других государств трудовых ресурсов с условиями въезда и (или) запрета въезда третьих лиц".

Также законодатели попросили создать правила контролируемого пребывания иностранных граждан в России "под сопровождение и ответственность работодателей с полной процедурой идентификации и обеспечительных мер".

Кроме того, депутаты предлагают выработать "поэтапный план перехода на полный сбор и обработку биометрических персональных данных иностранных граждан в пунктах пропуска через государственную границу РФ, процессы аутентификации иностранных граждан с использованием их биометрических персональных данных, проведение государственной геномной регистрации и записи голоса иностранных граждан".

Депутаты скоро внесут в Госдуму законопроект о тестировании на знание русского языка и запрете на прием в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка. В этой связи правительству предлагается выработать комплексные решения в пределах компетенции уполномоченных органов публичной власти.

Госдума правительство Михаил Мишустин
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