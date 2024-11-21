Глава Минфина прогнозирует продолжение роста интереса инвесторов к ОФЗ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Последние аукционы по размещению облигаций федерального займа свидетельствуют о росте интереса инвесторов к ним, сообщил Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 24" министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Сегодня действительно покупка ОФЗ - хорошее вложение, поскольку я уже говорил, что условия для вложения в ОФЗ очень-очень хорошие. (...) Мы видим по последним аукционам, интерес инвесторов к бумагам правительства возрастает. Я думаю, что и дальше эта тенденция сохранится", - сказал он.

19 ноября его заместитель Владимир Колычев отметил, что ведомство наблюдает улучшение конъюнктуры на рынке облигаций федерального займа. Он также сообщал, что Минфин намерен при выполнении плана заимствований на IV квартал гибко реагировать на запросы рынка на те или иные инструменты.

"Будем смотреть на конъюнктуру. В целом мы видим по последним размещениям, что конъюнктура улучшается, успокаивается, доходности перестали расти, даже снизились. На той неделе разместили относительно значимый объем по сравнению с предыдущими неделями", - сказал Колычев.

На вопрос о том, на какие инструменты в большей степени будет ориентироваться Минфин до конца года, Колычев ответил, что это будет зависеть от спроса. "Вот сейчас, в последнее время "фиксы" пользовались спросом. Если ситуация поменяется, будем гибко реагировать на запросы", - сказал он.

Для выполнения квартального плана в 2,4 трлн рублей Минфину в оставшиеся в 2024 году пять аукционных дней предстоит разместить ОФЗ на сумму около 2 трлн рублей. В октябре было размещено ОФЗ на аукционах на сумму 113 млрд рублей. За прошедшие в ноябре аукционы объем размещения составил порядка 120 млрд рублей. При этом основной объем был привлечен 13 ноября при размещении двух выпусков ОФЗ-ПД. Аукцион же с флоатерами 6 ноября был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Банк России ранее заявил о возобновлении проведения аукционов репо со сроком размещения средств на 1 месяц. С 25 ноября до 3 марта 2025 года включительно ЦБ будет проводить их еженедельно. Это решение регулятор объяснил ожидаемым усилением неравномерности распределения ликвидности между банками из-за растущих объемов бюджетных потоков в конце года. "Для операций бюджета характерен временной разрыв между аккумулированием доходов, размещением государственных облигаций и осуществлением расходов. Предоставление Банком России средств на возвратной основе в рамках месячных аукционных операций позволит сгладить эти временные дисбалансы", - сообщал ЦБ. Аукционы месячного репо раньше пользовались популярностью у банков на фоне роста размещения Минфином ОФЗ.

Крупнейшие российские банки в октябре сократили свое участие на первичном рынке госдолга после его увеличения месяцем ранее - до 58,9% с 72% в сентябре. Доля прочих банков в октябре практически не изменилась - 22,6% (22,7% месяцем ранее).