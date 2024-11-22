Военные РФ заявили, что при ударе по заводу ОПК в Днепропетровске все боевые блоки достигли цели

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что удар 21 ноября по предприятию ОПК в Днепропетровске с применением новой ракеты средней дальности нанесен в ответ на использование Украиной американского и британского оружия против объектов на территории РФ.

"Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта поражения", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Минобороны РФ заявили, что комбинированный удар нанесен "в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на территории Российской Федерации".

В четверг вечером в телеобращении президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ применили против объекта ОПК Украины новую баллистическую ракету средней дальности с безъядерным гиперзвуковым боевым оснащением. По словам президента, новая ракета называется "Орешник".

Путин заявил, что разработка Москвой ракет средней и меньшей дальности является ответом на планы США разместить ракеты аналогичного типа в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Путин.

"Сегодня США не только производят такую технику, но, как мы видим, они в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы перевозки в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем", - сообщил Путин.

"Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению", - сказал президент.

"Повторю: испытание в боевых условиях ракетной системы "Орешник" проводится нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России", - сказал он.

"Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов", - сказал Путин.

"Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации", - сказал президент.

"Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов", - заявил Путин.

"А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально", - сказал он.