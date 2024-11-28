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Шойгу заявил, что ядерный зонт РФ в первую очередь предусмотрен для стран ОДКБ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Ядерный "зонтик" России, согласно обновленной ядерной доктрине, распространяется в первую очередь на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Во-первых, хочу сказать, что и в старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено. Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет, в первую очередь, о странах ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси", - отметил он в кулуарах совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане.

По словам Шойгу, теперь доктринально прописаны и критерии применения ядерного оружия, когда на Белоруссию осуществляется агрессия обычными вооружениями, и когда возникает угроза самого существования республики.

Президент Владимир Путин 19 ноября подписал указ об утверждении обновленных Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания.

ОДКБ Сергей Шойгу Совбез РФ Белоруссия
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