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Союз свиноводов предупредил о плановом замедлении роста производства в отрасли

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В России в ближайшие годы рост производства свинины замедлится до 1-3% с 5-10% в предыдущий период. Это плановый переход на новый этап развития, который, несмотря на замедление темпов, будет удовлетворять растущий спрос, заявил на конференции "Агротренды России" генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

"С 2025 года приросты производства кратно сократятся, будут находиться в пределах одного, двух, может быть, трех процентов. Это планомерный переход к новому этапу развития, потому что невозможно дальше наращивать производство такими темпами, которые были раньше", - сказал он.

По его словам, отечественные производители уже полностью вытеснили импорт, довели уровень потребления свинины до максимального за всю историю значения - 33 кг на человека в год.

"В дальнейшем будет рост, но уже не такими темпами. Но их будет достаточно для того, чтобы удовлетворять растущий спрос, с одной стороны, с другой - минимизировать риск перенасыщения и, соответственно, обвала цен", - сказал глава Союза.

Согласно его презентации, производство свинины в сельхозорганизациях России за 10 месяцев этого года составило 4,8 млн тонн, что на 5,5% больше, чем годом ранее.

Одним из драйверов дальнейшего развития отрасли он назвал экспорт. "Экспорт у нас продолжает расти неплохими темпами. В прошлом году вышли на 240-250 тысяч тонн. Это примерно 5% от нашего производства. Но это тот максимум, который мы могли достичь на открытых рынках. С этого года для нас открылся Китай, который обеспечивает весь прирост этого года", - сказал Ковалев.

Как сказано в его презентации, за 10 месяцев этого года свиноводы экспортировали 247,8 тысячи тонн продукции, что на 23% больше, чем год назад. Причем Китай вышел на третье место среди покупателей с объемом в 33,8 тысячи тонн после Белоруссии (79,6 тысячи тонн) и Вьетнама (66,9 тысячи тонн).

Как прогнозирует союз, по итогам года экспорт свинины в Китай может приблизиться к 50 тысяч тонн, общий - достичь 300 тыс. тонн.

Вьетнам Китай Белоруссия Юрий Ковалев Национальный союз свиноводов
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