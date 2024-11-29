Поиск

В "Ростехе" заявили, что система бронирования Leonardo работает штатно

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Система бронирования авиабилетов Leonardo в настоящее время работает штатно, проблемы наблюдались "в связи с глобальным сбоем в работе российских цифровых сервисов", сообщил "Интерфаксу" представитель "Ростеха" (является соразработчиком Leonardo).

"В частности, были сбои в переоформлении и возврате билетов. Проблем при регистрации авиапассажиров при этом не фиксировалось. Были приняты меры для скорейшего восстановления работы всех сервисов. В настоящее время система работает в штатном режиме", - отметили в госкорпорации.

О восстановлении работоспособности Leonardo сообщили также в "Аэрофлоте". "На данный момент оформление/переоформление/возврат билетов и дополнительных услуг "Аэрофлота" снова доступны во всех каналах продаж", - говорится в телеграм-канале авиакомпании.

Помимо "Аэрофлота", на проблемы с оформлением билетов из-за сбоя в системе Leonardo вечером в пятницу указывала авиакомпания "Ижавиа". О трудностях с продажами допуслуг (кресла, багаж) "Интерфаксу" сообщали в AZUR air.

Неполадки в инфраструктуре Yandex Cloud повлекли сбои в работе сервисов некоторых клиентов, сообщалось со ссылкой на представителя сервиса. Имена клиентов он при этом не указал. По данным сервиса Downdetector, по состоянию на 19:00 мск сбои наблюдались у "Яндекс Еды", "Циан", Lamoda, "Магнита", "Бургер Кинга", "Купер", "Вкусно - и точка" и других. Чаще всего пользователи жаловались на неполадки в работе мобильных приложений и сайтов этих сервисов.

До этого специалисты Роскомнадзора подтвердили сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи. Они сообщили, что сбой вызван, по предварительным данным, "неполадками на стороне одного из облачных сервисов".

Yandex Cloud восстановил связность облачных ресурсов, проблемы с которой ранее привели к сбоям в работе сайтов и приложений некоторых клиентов сервиса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании в районе 19:50 мск.

"Сейчас связность облачных ресурсов полностью восстановлена. Техническая команда в рабочем режиме занимается устранением остаточных последствий", - говорится в сообщении.

Leonardo Ростех
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 29 ноября

Неполадки в инфраструктуре Yandex Cloud привели к сбоям у сервисов ряда клиентов

Неполадки в инфраструктуре Yandex Cloud привели к сбоям у сервисов ряда клиентов

РКН подтвердил сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи

Иноагентами признаны политолог Становая и исследовательский центр "Сова"

Минцифры РФ опровергло сообщения об отмене IT-отсрочки от срочной службы

Минцифры РФ опровергло сообщения об отмене IT-отсрочки от срочной службы

"Транснефть" после повышения налога на прибыль попросила поднять тариф на прокачку нефти

Глава СКР предложил жестко регламентировать въезд мигрантов

Минобрнауки РФ оставило ЕГЭ по иностранному языку для экономистов и менеджеров

Минобрнауки РФ оставило ЕГЭ по иностранному языку для экономистов и менеджеров

Шохин заявил, что расходы бизнеса по ранее привлеченным кредитам увеличились в разы

Шохин заявил, что расходы бизнеса по ранее привлеченным кредитам увеличились в разы

"Транснефть" решила не публиковать отчет по МСФО за 9 месяцев

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });