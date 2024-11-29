В "Ростехе" заявили, что система бронирования Leonardo работает штатно

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Система бронирования авиабилетов Leonardo в настоящее время работает штатно, проблемы наблюдались "в связи с глобальным сбоем в работе российских цифровых сервисов", сообщил "Интерфаксу" представитель "Ростеха" (является соразработчиком Leonardo).

"В частности, были сбои в переоформлении и возврате билетов. Проблем при регистрации авиапассажиров при этом не фиксировалось. Были приняты меры для скорейшего восстановления работы всех сервисов. В настоящее время система работает в штатном режиме", - отметили в госкорпорации.

О восстановлении работоспособности Leonardo сообщили также в "Аэрофлоте". "На данный момент оформление/переоформление/возврат билетов и дополнительных услуг "Аэрофлота" снова доступны во всех каналах продаж", - говорится в телеграм-канале авиакомпании.

Помимо "Аэрофлота", на проблемы с оформлением билетов из-за сбоя в системе Leonardo вечером в пятницу указывала авиакомпания "Ижавиа". О трудностях с продажами допуслуг (кресла, багаж) "Интерфаксу" сообщали в AZUR air.

Неполадки в инфраструктуре Yandex Cloud повлекли сбои в работе сервисов некоторых клиентов, сообщалось со ссылкой на представителя сервиса. Имена клиентов он при этом не указал. По данным сервиса Downdetector, по состоянию на 19:00 мск сбои наблюдались у "Яндекс Еды", "Циан", Lamoda, "Магнита", "Бургер Кинга", "Купер", "Вкусно - и точка" и других. Чаще всего пользователи жаловались на неполадки в работе мобильных приложений и сайтов этих сервисов.

До этого специалисты Роскомнадзора подтвердили сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи. Они сообщили, что сбой вызван, по предварительным данным, "неполадками на стороне одного из облачных сервисов".

Yandex Cloud восстановил связность облачных ресурсов, проблемы с которой ранее привели к сбоям в работе сайтов и приложений некоторых клиентов сервиса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании в районе 19:50 мск.

"Сейчас связность облачных ресурсов полностью восстановлена. Техническая команда в рабочем режиме занимается устранением остаточных последствий", - говорится в сообщении.