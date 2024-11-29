Что произошло за день: пятница, 29 ноября

Сбой у сервисов доставки и операторов связи, проблемы на круизном лайнере и Центробанк о курсе рубля

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU -Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вечером в пятницу произошел сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи. В РКН заявили, что он вызван, по предварительным данным, неполадками на стороне одного из облачных сервисов. Это подтвердили в Yandex Cloud: из-за сбоя в его инфраструктуре неполадки фиксируются у "Яндекс Еды", "Циан", Lamoda, "Магнита", "Бургер Кинга", "Купер", "Вкусно - и точка" и других. "Аэрофлот" сообщал о трудностях с оформлением билетов из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo.

- Сирийские антиправительственные группы находятся в окрестностях Алеппо. По данным "Анадолу", им удалось захватить тяжелое вооружение, транспортные средства, склады.

- ЦБ РФ не видит нужды в экстренных мерах ДКП из-за волатильности курса, ситуация стабилизируется, заявил зампред Банка России Филипп Габуния. Он подчеркнул, что фундаментальное значение имеет именно долгосрочная динамика курса. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников объяснил колебания курса рубля на этой неделе разовыми факторами.

- Владимир Путин подписал закон о налогообложении цифровых валют.

- Правительство РФ продлило продэмбарго до конца 2026 года и распространило его на Новую Зеландию. К запрещенным к ввозу продуктам, как и прежде, относится мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, молочная и другая продукция.

- Россияне на круизном лайнере объявили голодовку из-за отмены захода в Антарктиду. Судно Diana компании Swan Hellenic отменило запланированные заходы из-за отказа одного из двигателей. Позднее в РСТ сообщили, что руководству круизной компании удалось в индивидуальном порядке договориться с пассажирами.

- Страны Балтии отсоединятся от российской электроэнергетической сети 8 февраля и на следующий день присоединятся к европейской сети.

- На прошедших ночью протестных акциях в Тбилиси были задержаны 43 человека. В ходе столкновений пострадали 32 полицейских. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе отверг слова посла ЕС о приостановке Грузией процесса евроинтеграции. По его словам, посол ранее утверждал, что процесс интеграции Грузии был приостановлен Евросоюзом, а затем заявил обратное: что именно Тбилиси приостановил этот процесс.