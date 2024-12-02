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Кремль заявил о продолжении поддержки Башара Асада

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Россия продолжает поддержку президента Сирии Башара Асада и анализирует складывающуюся в этой стране ситуацию, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы, конечно же, продолжаем поддерживать Башара Асада, и на соответствующих уровнях продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию. Будет формироваться позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки", - ответил он на вопрос, планирует ли Москва увеличить поддержку Асада на фоне наступления исламистов в Сирии.

На прошлой неделе антиправительственные повстанцы начали наступление в провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов. Командование мятежников утверждает, что контролирует, в частности, существенную часть города Алеппо, в том числе центральные кварталы. Аэропорт города закрыт.

Сирийские военные позднее подтвердили, что значительные силы мятежников стягиваются в город Алеппо.

Сирийские СМИ передавали, что войска Сирии укрепили линии обороны в провинции Хама и в других районах, выходящих на юг провинции Идлиб. По антиправительственным группам наносятся авиаудары.

Дмитрий Песков Кремль Сирия Башар Асад Алеппо Идлиб Хама
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