Правительство предложило разрешить маркировку импортного алкоголя на складах импортеров

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Правительство предложило разрешить маркировать импортный алкоголь на таможенных складах импортеров. Для этого они должны иметь лицензию на хранение продукции.

Как сказано на сайте Минфина, соответствующий проект постановления размещен на regulation.gov.ru.

"В рамках условий эксперимента, который проходит с 1 июня 2021 года по 31 мая 2026 года, маркировать импортный алкоголь федеральными специальными марками на территории РФ возможно только на таможенных складах при наличии действующей лицензии на хранение алкогольной продукции", - говорится в материалах ведомства.

Сейчас импортеры, имеющие собственные таможенные склады, не могут на них маркировать ввозимый алкоголь в рамках эксперимента. "Чтобы предоставить возможность большему количеству участников внешнеэкономической деятельности принимать участие в эксперименте, предлагается внести изменения в положение о проведении эксперимента. Импортерам можно будет маркировать ввозимый ими алкоголь на собственных таможенных складах при наличии действующей лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции", - говорится в материалах.

Правительство одобрило законопроект, который предусматривает полный перенос маркировки импортной алкогольной продукции федеральными спецмарками на территорию России. Предполагается, что такой порядок начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Маркировка импортного алкоголя федеральными специальными марками осуществляется до ввоза такой продукции в Россию. С 2021 года проводится эксперимент по маркировке импортного алкоголя на таможенных складах. Он начался с Калининградской области, затем правительство получило право распространять его на другие регионы страны. Сейчас в нем принимают участие 11 регионов. Это Москва и Московская область, Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Краснодарская край, а также Брянская, Владимирская, Калининградская, Псковская и Смоленская области. Организации-импортеры и владельцы складов участвуют в эксперименте на добровольной основе.

В марте 2024 года на коллегии ФТС министр финансов Антон Силуанов заявил, что необходимо подготовить законопроект о запрещении маркировки импортного алкоголя за рубежом и переносе ее на территорию России.

Одобренный правительством законопроект предлагает наделить правительство полномочиями утверждать требования к местам осуществления маркировки алкоголя, а также определять особенности перемещения такой продукции от границы до пунктов ее маркировки.