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Президент подписал закон о продлении эксперимента по маркировке импортного алкоголя

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который продлевает на два года - до 31 мая 2026 года эксперимент по маркировке импортного алкоголя федеральными спецмарками. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Госдума одобрила его 13 марта, Совет Федерации - 20 марта.

Этот эксперимент продолжается с 1 июня 2022 года. Он начался с Калининградской области, затем правительство получило право распространять его на другие регионы. Сейчас он проходит в Москве, Петербурге, Московской, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Псковской и Смоленской областях, Краснодарском крае и Татарстане.

Суть эксперимента в том, что ранее маркировка импортного алкоголя разрешалась исключительно до ввоза на территорию России на заводах-изготовителях или на складах, расположенных обычно в странах Балтии (Литва, Латвия). Из-за этого у импортеров возникали дополнительные риски, связанные с формированием логистической цепочки поставок, обеспечением дополнительного страхования грузов. Возникал риск отказа в такой маркировке на территориях западных стран.

Эксперимент должен был завершиться 31 мая 2024 года.

21 марта глава Минфина Антон Силуанов предложил подготовить законопроект о запрещении маркировки импортного алкоголя за рубежом и переносу ее на территорию России.

Владимир Путин Антон Силуанов Минфин Литва Латвия правительство
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