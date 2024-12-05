Четыре жителя Шебекина ранены в результате обстрелов

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - ВСУ дважды обстреляли город Шебекино, в результате были ранены четыре мирных жителя, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу четверых мужчин с различными осколочными ранениями головы, спины, рук и ног, а также черепно-мозговыми травмами. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.

По его данным, в городе повреждены 8 частных домов: выбиты окна, посечены кровли и фасады.

"В одном из домовладений перебиты линия электропередачи и газопровод. Кроме того, поврежден один автомобиль", - уточнил Гладков.