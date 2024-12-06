Кузбасс снова не смог привлечь кредитные средства из-за отсутствия заявок

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Аукционы на привлечение Минфином Кемеровской области 2 млрд рублей кредитных средств для финансирования дефицита бюджета региона и погашения долговых обязательств признаны несостоявшимися, сообщается в материалах на портале госзакупок.

"По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке", - говорится в протоколах торгов.

Регион планировал привлечь две возобновляемые кредитные линии по 1 млрд рублей каждая сроком на один год под 26% годовых (ключевая ставка ЦБ 21% + 5% надбавка).

В конце ноября Минфин Кемеровской области также объявил торги на привлечение сначала 10 млрд рублей кредитных средств, а затем еще 8 млрд рублей на аналогичных условиях. Заявки принимаются до 9 и 10 декабря соответственно, итоги этих аукционов планируется подвести 10 и 11 декабря соответственно.

В конце сентября власти региона хотели привлечь 15 млрд рублей кредитных средств под ставку не более 20% годовых (ключевая ставка ЦБ, составлявшая тогда 19%, плюс надбавка в 1% годовых). На этот аукцион не было подано ни одной заявки. В октябре были объявлены торги по привлечению двух возобновляемых линий (на 3 млрд рублей и 2 млрд рублей) под 21,3% годовых (ключевая ставка ЦБ, которая также составляла 19%, плюс надбавка 2,3% годовых). Единственная заявка была отклонена, поскольку не соответствовала требованиям закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". И в сентябре, и в октябре средства планировалось привлечь на один год.

Кемеровская область 20 сентября внесла изменения в региональный бюджет на текущий год. Доходы сокращены на 8,5% - до 234,6 млрд рублей, расходы увеличены на 0,2%, до 328,8 млрд рублей, дефицит бюджета составил 94,2 млрд рублей (28,6% расходов против 21,8% ранее). 27 ноября доходы были снижены ещё на 2,5% - до 228,8 млрд рублей, расходы - на 2%, до 322,5 млрд рублей, дефицит уменьшился до 93,7 млрд рублей, однако по-прежнему составляет порядка 29% расходов.

"На снижение собственных доходов бюджета серьезно повлияло уменьшение поступлений по налогу на прибыль организаций. Снижение произошло из-за ухудшения финансовых результатов работы угледобывающих предприятий области в результате падение цен на уголь, роста логистических и экспортных затрат, сокращения спроса и введения импортных пошлин со стороны Китая, а также ограничения отгрузки угля в восточном направлении из-за недостаточной пропускной способности российских железных дорог. Прибыль прибыльных организаций по предприятиям региона за январь-август текущего года снизилась в 2,5 раза, в том числе по добывающим предприятиям - в 4,2 раза", - отмечал министр финансов региона Игорь Малахов.