Кузбасс хочет привлечь кредиты на 10 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Минфин Кузбасса объявил третьи за эту осень торги по привлечению средств для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств региона, предыдущие аукционы были признаны несостоявшимися.

Как сказано на портале госзакупок, на этот раз планируется привлечь две возобновляемые кредитные линии с лимитом по 5 млрд рублей каждая на один год под 26% годовых (ключевая ставка Банка России 21% + 5% надбавка). Период выборки ограничен 31 декабря.

В числе других условий кредитования: отсутствие комиссий и иных платежей, возможность досрочного возврата кредитных ресурсов без взимания платы, а также право не использовать кредит полностью. Итоги аукционов планируется подвести 10 декабря, заявки на участие в торгах принимаются до 9 декабря.

В конце сентября власти Кузбасса хотели привлечь 15 млрд рублей кредитных средств под ставку не более 20% годовых (ключевая ставка ЦБ, составлявшая тогда 19%, плюс надбавка в 1% годовых). На этот аукцион не было подано ни одной заявки. В октябре были объявлены повторные торги, в ходе которых предполагалось привлечь две возобновляемые кредитные линии (с лимитами 3 млрд рублей и 2 млрд рублей) под 21,3% годовых (ключевая ставка ЦБ плюс надбавка в размере 2,3% годовых, на момент объявления торгов ключевая ставка составляла 19%). На повторные торги поступила единственная заявка, которая была отклонена, поскольку не соответствовала требованиям закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В материалах не раскрывалось, кто подал заявку. И в сентябре, и в октябре средства планировалось привлечь на один год.

Кемеровская область 20 сентября внесла изменения в региональный бюджет на 2024 год. Доходы сокращены на 8,5%, до 234,6 млрд рублей, расходы выросли на 0,2%, до 328,8 млрд рублей, дефицит бюджета составил 94,2 млрд рублей (28,6% расходов, в то время как ранее показатель был равен 21,8%).

Как сказано в распоряжении от 6 ноября об основных направлениях долговой политики Кузбасса на 2025-2027 годы, на 1 января 2025 года ожидается увеличение госдолга до 91,2 млрд рублей. Как сказано на сайте областного Минфина, на 1 ноября госдолг составлял 57,3 млрд рублей, в том числе почти 52 млрд рублей - бюджетные кредиты. Таким образом, показатель вырастет в 1,6 раза.

В распоряжении отмечается, что за 8 месяцев 2024 года налоговые и неналоговые доходы бюджета Кузбасса сократились на 24% и составили 120,5 млрд рублей. "Снижение поступлений в основном обусловлено ухудшением финансовых результатов работы добывающих предприятий области в IV квартале 2023 года и в текущем году в результате падения цен на уголь, ограничения объемов отгрузки угля в восточном направлении из-за недостаточной пропускной способности РЖД в условиях введения санкций недружественными странами", - говорится в документе.