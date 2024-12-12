ФРГ не направляла РФ запрос на телефонный разговор Путина и Шольца

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - ФРГ пока не направляла запрос РФ для проведения телефонного разговора между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса" о том, направлялся ли такой запрос немецкой стороной в связи с недавним заявлением Шольца о готовности вновь поговорить с Путиным по телефону.

"Пока нет", - сказал Песков.

В четверг западные СМИ сообщили, что Шольц заявил о готовности к новым телефонным переговорам. Предыдущий разговор состоялся 15 ноября текущего года, когда Шольц позвонил Путину. До этого лидеры общались по телефону в декабре 2022 года.