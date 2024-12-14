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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Комплексы "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Новосибирской области

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Новосибирском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства в особом режиме", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сказали в Минобороны, "расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения".

Также ракетчики в рамках подготовки отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам, обеспечат вывод спецтехники из зон условного химического заражения, сообщили военные.

В ведомстве отметили, что "плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях".

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

Официально сообщалось, что "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах в настоящее время составляет основу группировки Ракетных войск стратегического назначения.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. Эти войска предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Минобороны РФ РВСН Новосибирская область Ярс
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