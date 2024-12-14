Комплексы "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Новосибирской области

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Новосибирском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства в особом режиме", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сказали в Минобороны, "расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения".

Также ракетчики в рамках подготовки отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам, обеспечат вывод спецтехники из зон условного химического заражения, сообщили военные.

В ведомстве отметили, что "плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях".