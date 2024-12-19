"ДОМ.РФ" ждет роста спроса на "Семейную ипотеку" в случае отмены лимитов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Исключение из льготной программы "Семейная ипотека" механизма лимитов повысит ее востребованность, считают в "ДОМ.РФ".

"Отмена лимита повысит востребованность программы ("Семейной ипотеки" - ИФ) среди граждан и исключит ажиотажный спрос на программу в отдельные моменты ее реализации", - говорится в пресс-релизе госкомпании.

На "Прямой линии" президент Владимир Путин заявил о недопустимости осложнений с получением ипотеки по льготным программам из-за исчерпания лимитов у банков.

"Лимитов по ипотеке быть не должно. (...) Мы с правительством уже эту тему обсуждали, я проверю, как выполняется это обещание", - сказал он.

На слова главы государства отреагировал Минфин, где уточнили, что подготовят изменения в правила "Семейной ипотеки", чтобы исключить из нее механизм лимитов. Там обратили внимание, что лимиты - это техническая величина, определяющая объем кредитов, которые банки могут выдать в рамках программы. Их основная цель - прогнозирование расходов бюджета.

Ранее перед рядом самых активных кредитных организаций встала проблема исчерпания лимитов. Сейчас все банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Выдача ни в одном из них не приостанавливается, заверили в министерстве.

"Мы считаем, что в текущих условиях, когда основной спрос заемщиков сосредоточен на льготной ипотеке, важно обеспечить более равномерную работу госпрограмм и дать возможность россиянам покупать жилье тогда, когда им это действительно нужно и без лишнего ажиотажа", - прокомментировали слова президента в ВТБ.

В "ДОМ.РФ" также отметили, что институт развития предлагал разные сценарии работы с лимитами. В декабре Минфин по предложению госкомпании принял решение об увеличении лимита по "Семейной ипотеке" до 8,65 трлн рублей, был дополнительно усовершенствован механизм распределения лимитов.

В Минфине напомнили, что в 2024 году на реализацию программы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290 млрд рублей. Из резервного фонда правительства дополнительно выделено 142 млрд рублей. На 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов предусмотрены средства в объеме 1 449,4 млрд рублей (в 2025 году - 637 млрд, в 2026 году - 454,1 млрд, в 2027 году - 358,3 млрд).

В июле "Семейную ипотеку" по ставке 6% продлили до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Сумма кредита не превышает 12 млн рублей для жителей Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти, для жителей остальных регионов - не более 6 млн рублей.

Кроме того, "Семейную ипотеку" могут оформить семьи, проживающих в городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей; семьи с двумя детьми из регионов с низким объемом строительства; семьи, в которых есть ребенок-инвалид.