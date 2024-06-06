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Минтруд намерен изменить профстандарты с учетом потребностей работодателей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Министерство труда намерено изменить профессиональные стандарты для подготовки кадров, скорректировав их под потребности работодателей, также планируется связать прогноз рынка труда с формированием контрольных цифр приема как в колледжи, так и в вузы, сообщил на ПМЭФ глава ведомства Антон Котяков.

"Мы понимаем, что нам необходимо максимально эффективно подходить к подготовке тех кадров, которые сегодня требуются в экономике. Именно поэтому сегодня мы уже совместно (...) с представителями бизнеса активно работаем над синхронизацией образовательных и профессиональных стандартов", - сказал он.

"Мы четко понимаем, что у нас в последние годы не разрыв, но расхождение в том, что нужно бизнесу, и в понимании того, кого мы готовим. Соответственно, мы планируем трансформацию профессионального стандарта в двухкомпонентным профстандарт", - отметил министр.

Он уточнил, что первый компонент профстандарта будет отвечать за фундаментальные знания, вторая часть будет "более маневренная, оперативно меняющаяся, соответствующая тем технологиям, которые используют конкретные предприятия".

"Основная идеология сегодня - жестким образом связать прогноз рынка труда с формированием контрольных цифр приема. Как для среднего профессионального образования, так и для высшего образования", - добавил Котяков.

Он уточнил, что блок образования, в том числе "Профессионалитета" как образовательного процесса найдут свое отражение в национальном проекте "Молодежь". В национальном проекте "Кадры" будут формироваться кадровые потребности.

Котяков напомнил, что потребность в кадрах к 2030 году оценивается в 2,4 млн человек, в основном, это специалисты рабочих профессий.

Минтруд Антон Котяков
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