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ГТЛК надеется продлить инвестпроект по поставкам вертолетов с использованием средств ФНБ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) рассчитывает продлить инвестиционный проект по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил через пресс-службу гендиректор компании Евгений Дитрих.

Он сказал об этом при подписании договора о поставке десяти Ми-8МТВ-1 авиакомпании "ЮТэйр - Вертолетные услуги" на полях ПМЭФ.

"ГТЛК является крупнейшим в России заказчиком гражданских вертолетов. По ФНБ-проекту мы поставляем их в лизинг на уникальных условиях - по ставке 6,8%. Это почти в 2,5 раза ниже ключевой ставки. Спрос на вертолеты, тем более на таких льготных условиях, колоссальный. Мы видим, что он значительно превосходит возможности действующего ФНБ-проекта, потому рассматриваем возможность его пролонгации и расширения", - сказал Дитрих.

Вертолеты будут поставлены "ЮТэйр" в рамках ФНБ-проекта, их передача запланирована до конца 2024 года. В прошлом году в рамках этого же инвестпроекта ГТЛК передала авиакомпании 11 Ми-8МТВ-1 и четыре Ми-8АМТ (произведены холдингом "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех").

"Вертолетный" ФНБ-проект был утвержден правительством в феврале 2023 года. Предполагается, что в 2023-2025 годах ГТЛК поставит отечественным перевозчикам 86 вертолетов типа Ми-8. Сумма инвестиций в проект составляет 44,5 млрд рублей, на 100% он финансируется из средств ФНБ.

По данным ГТЛК, в 2023 году компания законтрактовала весь объем техники по программе и передала в лизинг российским авиаперевозчикам 26 вертолетов. "ГТЛК уже получила весь объем средств на реализацию проекта, за счет которых проавансировала строительство всех воздушных судов типа Ми-8 по программе", - отметили в компании.

ГТЛК Евгений Дитрих Ми-8 ФНБ ЮТэйр
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